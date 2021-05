THE BALL – Ratchet & Clank Rift Apart mostra a magia do PlayStation 5 (jogos)

A Insomniac Games lançará seu tão aguardado jogo Ratchet & Clank Rift Apart no Playstation 5 em 11 de junho – a corrida para pré-reservar online e nas lojas já está se espalhando por todo o mundo.

Após o sucesso de Homem-Aranha Miles Morales no lançamento do PS5 em novembro, o talentoso estúdio agora oferecerá aos jogadores do PS5 The Adventures of Ratchet & Clank.

Este novo jogo segue a história de Ratchet & Clank: Into the Nexus, lançado em 2013. Os dois protagonistas chegam a Megalópolis, onde o vilão Dr Nefarious faz sua propriedade novamente.

O resultado de suas ações infames é que eles conseguem separá-los. Ratchet é levado a uma nova dimensão, onde Dr. Nefarious é visto como Imperador e começa a busca por seu amigo Clank. Você também encontrará sua própria versão neste universo, que é Rivet. Esta nova personagem, que tem um braço mecânico, lutou toda a sua vida sozinha contra o mal que assola sua cidade.

Um dos aspectos pelos quais esta “franquia” é conhecida é o arsenal disponível e, especificamente, o novo console do Playstation 5, Dualsense, traz uma nova dimensão.

Na pistola, quando o jogador pressiona parcialmente o gatilho, ele dispara mais devagar e quando pressiona o gatilho até o fim aumenta a velocidade do tiro. O “Negatron Collider” é carregado antes de disparar um raio mais poderoso e, quando atacamos, sentiremos resistência com o gatilho; Puxá-lo de todos os lugares vai atirar. O jogo contém uma grande variedade de armas, incluindo armas que cobrem os inimigos e outras que ricocheteiam em tudo. Para todos os estilos.

Durante a luta, também teremos novas habilidades à nossa disposição, pois podemos fugir para outras dimensões e sermos atacados. Também será possível usar uma capacidade que nos permite alternar em alta velocidade (Phantom Dash).

Este jogo também foi projetado para aproveitar o potencial do Playstation 5. Isso permitiu que os gráficos tivessem mais vida, mais cor, mais movimento e obscurecesse a separação entre o filme da Pixar e o jogo. A quantidade de partículas que aparecem na tela, devido a todas as explosões e impactos, conforme a luz reflete em objetos, a qualidade de diferentes materiais.

Outro aspecto que se fala desde que a Insomniac revelou o jogo é a velocidade de carregamento ao pular de uma distância a outra: é praticamente instantâneo. Algo totalmente impossível com o Playstation 4, os jogadores têm que esperar o próximo nível carregar.

Os recursos inovadores do DualSense Controller também serão usados ​​não apenas em armas, como discutido anteriormente, mas em várias partes do jogo, para aumentar a imersão do “jogador” e a relevância para o que eles jogam.

Os recursos do sistema de som Tempest 3D também serão usados ​​neste jogo, com efeitos específicos para destacar ações específicas e mostrar o trabalho do compositor Mark Mothersbaugh.

O humor característico de Ratchet & Clank ainda está muito vivo em Rift, além do que foi visto em trailers e recentemente em State of Play dedicado a este título.