“Resident Evil”: Leon e Claire enfrentam uma nova ameaça no trailer de uma série animada no Netflix; Vê isto!

uma Netflix O trailer completo da série animada lançadovampiro: Na escuridão absolutaO que passará alguns anos após os acontecimentos do jogo.vampiro 4“

A produção será lançada na plataforma em 8 de julho.

pagando:

Em 2006, havia indícios de acesso indevido aos arquivos confidenciais do presidente na rede da Casa Branca. O agente do FBI americano, Leon Kennedy, está entre o grupo convidado à Casa Branca para investigar o acidente, mas quando as luzes se apagam repentinamente, Leon e a equipe da SWAT são forçados a derrubar uma horda de zumbis misteriosos.

Enquanto isso, Claire Redfield, membro da equipe TerraSave, se depara com uma misteriosa imagem desenhada por um jovem em um país que ela visitou, enquanto ela oferece apoio aos refugiados. Assombrada por este desenho, que parece ser vítima de uma infecção viral, Claire começa sua própria investigação.

Na manhã seguinte, Claire visitou a Casa Branca para solicitar a construção de um posto de saúde. Lá, ela tem a chance de se reunir com Leon e aproveitar a oportunidade para mostrar a ele o desenho de um menino. Leon parece sentir uma espécie de conexão entre o surto de zumbis na Casa Branca e a animação bizarra, mas ele diz a Claire que não há relacionamento e ele vai embora. Com o tempo, o surto desses dois zumbis em países distantes causará eventos que abalarão a nação.

Vale lembrar que fluxo Ela também está desenvolvendo uma série Ação ao vivo ou evento direto Jogos, que terá 8 episódios.

Divirta-se assistindo: