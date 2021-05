PlayStation lança seu novo DualSense em Preto e Vermelho – Multimídia

Se você é uma das pessoas que já adquiriu o PlayStation 5, saiba que poderá jogar com novos consoles a partir de junho. Depois dos boatos Qual foi o motivo do iminente lançamento das duas novas versões do DualSense, a Sony acabou confirmando a novidade.

Midnight Black e Cosmic Red são os dois novos esquemas de cores. Ambos foram, segundo a empresa, inspirados nas paisagens da galáxia. O primeiro combina dois tons de preto e um de cinza, destacando os detalhes do controle remoto, enquanto o segundo é uma expressão entre o preto e o vermelho, sendo esta segunda cor a mais destacada.

Midnight Black custará o mesmo que a versão original, enquanto Cosmic Red será um pouco mais caro.

Até agora, o único console disponível foi o original, preto e branco, que combina com as cores do PS5.

Também é importante lembrar que a Sony já sublinhou, em várias ocasiões, que este novo console será facilmente personalizável. Os vídeos mostram como pode ser fácil desmontar. Em particular, as duas abas laterais, que são originalmente brancas, afetam muito a aparência deste sistema. A expectativa é que a tecnologia produza acessórios que possam substituir essas peças, mas até agora nada foi oferecido.