O anúncio do jogo de verão Fest 2021 terá início em junho

O fundador do Game Awards, Geoff Keighley, anunciou oficialmente que o Summer Game Fest 2021 acontecerá.

A edição de 2021 do Summer Game Fest arranca com o “Kick Off Live”, com estreias mundiais, a 10 de junho, apenas dois dias antes do evento. E 3.

Em 2020, o festival dos Jogos de Verão foi realizado entre maio e agosto. Mas desta vez, “o evento foi ‘intenso’ devido às reações dos fãs”, disse Keighley ao VGChronicle.

Se fosse PlayStation E3 de 2021, Fará parte do Festival dos Jogos de Verão, que contará com mais de 30 parceiros durante todo o evento. Deles:

– 2K jogos

– Activision/Entretenimento da Blizzard

– Jogos da Amazon

– Bandai Namco Entertainment,

– Capcom

– Artes eletrônicas

– Jogos épicos / mediatônicos

– implantação da caixa de engrenagens

– Play Station

Psiônica

– jogos de motim

– Sega

– vapor

Square Enix

– Jogos Tencent

– Warner Bros Games,

– Ubisoft

– X-Box.

Além do já mencionado Kickoff Live Showcase em 10 de junho, o evento também incluirá uma transmissão Ubisoft Forward, agendado para 12 de junho, Steam Next Fest, que acontece entre 16 e 22 de junho, e EA Play, programado para 22 de julho.

Parceiros e outros eventos serão anunciados durante o festival dos Jogos de Verão de 2021. Não está claro exatamente quando o evento terminará este ano.