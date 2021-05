IPhone com o menor entalhe em 2021! Esse é o segredo!

Estamos a cerca de 3/4 meses do lançamento do novo iPhone 13! O que é claramente muito tempo. Porém, já sabemos tudo ou quase tudo sobre a nova geração de smartphones da Apple.

Afinal, já sabemos que teremos monitores Samsung OLED LTPO com capacidade de atingir 120 Hz, novos sensores para levar a qualidade de imagem a um nível totalmente novo e … Talvez mais emocionante do que tudo isso … um grau menor!

IPhone com o menor entalhe em 2021! Este é o segredo

Portanto, é inegável que desde o lançamento do iPhone X em 2017, tivemos muitos Não gosta No mercado, em comparação com os famosos mais antipáticos. Uma tendência que chegou rapidamente ao mundo do Android e, embora tenha se desenvolvido significativamente no lado competitivo do iOS, continua sendo um problema para muitos fabricantes e usuários. Afinal, ainda não existe uma maneira 100% eficaz de mascarar todos os sensores frontais, já que, é claro, temos que nos referir à câmera frontal.

A propósito, a Apple não tocou em design de entalhe todos esses anos, principalmente devido ao fato de que fez uma grande aposta no Face ID, e este sistema precisa de muito espaço livre para todos os seus sensores.

No entanto, isso parece mudar em 2021, com o ID de rosto sendo mais eficiente e muito menor.

Afinal, de acordo com NúmerosA Apple finalmente encontrou uma solução para reduzir o tamanho do VCSEL (Laser Emissor de Superfície de Cavidade Vertical), que é um dos segredos para fazer o ID Facial funcionar. Estamos falando de uma redução de volume de 40 a 50%, o que resulta em uma pontuação bem menor! A primeira grande mudança no design frontal do iPhone em quase 5 anos.

Curiosamente, isso tornaria as coisas mais fáceis do lado da produção, pois o tamanho de todo o sistema diminuiria e seria possível remover mais chips e sensores de cada chip. Ou seja, quanto mais chips, mais barato.

No entanto, tudo indica que o novo entalhe será um dos aspectos mais interessantes da nova linha de iPhones, porém, não será a única grande mudança!

Afinal, espera-se que a Apple faça uma grande aposta na componente fotográfica e cinematográfica, para conquistar este mercado, que nos últimos anos tem estado mais voltado para o Android.

Além disso, o que você acha de tudo isso? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários abaixo.