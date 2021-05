E3 2021 Twitter faz com que GTA 6 seja anunciado

O Twitter deixou os fãs da E3 torcendo.

Alguns fãs de Grand Theft Auto acreditam que a Rockstar Games anunciará e revelará o GTA 6 na E3 2021 com base em um novo tweet da conta oficial do Twitter da E3. De acordo com um grande número de rumores, relatórios e vazamentos de fontes confiáveis ​​e não confiáveis, GTA 6 está atualmente em desenvolvimento em Rocksta. A Rockstar Games pode continuar tirando proveito do GTA 5, mas é claro, o segundo jogo mais vendido de todos os tempos terá um seguimento. Uma questão pertinente nem sempre era se GTA 6 seria lançado, mas quando seria lançado.

De acordo com as fontes mais confiáveis ​​para falar sobre o jogo não declarado, GTA 6 está ausente há anos, o que significa que uma revelação não está próxima. No entanto, apesar das evidências indicando que as revelações de GTA 6 ainda estão um pouco distantes, alguns fãs de Grand Theft Auto atualmente acreditam que a revelação / anúncio é iminente devido ao tweet mencionado acima.

No Twitter, “GTA 6 News & Leaks” perguntou à conta oficial da E3 no Twitter se os fãs podem esperar um anúncio de GTA 6 na E3 em junho. Em resposta, a conta do programa no Twitter respondeu com um GIF de Lilo & Stitch’s Sitch levando um tapa na cabeça. Isso é.

Para alguns, isso é uma evidência de que GTA 6 será lançado na E3 2021, mas é claro que não temos nada ao certo. Não apenas a resposta não indica isso, mas todos os rumores e relatórios mencionados indicam que o jogo ainda está – pelo menos – alguns anos após sua revelação. Dito isso, aqui estão algumas outras chaves para a teoria. Por outro lado, a Rockstar Games não está na E3 há anos. Além disso, embora GTA 5 tenha aparecido na E3 2013, ele já foi anunciado.