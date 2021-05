Covid19. A situação exata do novo Coronavírus no país e no mundo

De acordo com um comunicado do Itamaraty, as duas equipas vão trabalhar em hospitais centrais da Praia, na ilha de Santiago, e do Mindelo, em São Vicente.

As equipas são coordenadas pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas (INEM), através da Equipa Portuguesa de Emergências Médicas (PT EMT), após a Missão Portuguesa de Avaliação que se realizou naquele país entre 5 e 12 de maio.

“Esta missão trabalhou em estreita colaboração com as autoridades sanitárias de Cabo Verde, da cidade da Praia e do Mindelo”, prossegue o comunicado.