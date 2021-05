Cloudflare quer parar de usar Captcha

A Cloudflare está testando novos modelos de chaves de segurança. A ideia da Cloudflare, no futuro, é a capacidade de encerrar o uso de captcha, que é um recurso inconveniente para internautas. Fornece o Captcha que você encontra com frequência em páginas da web Capture robôs rastreando sites. Eles pedem que você olhe as imagens divididas em quadrados e escolha as frações em que um determinado objeto aparece (carros, semáforos …).

Para destacar a quantidade de tempo desperdiçado nesses testes, Cloudflare disse que fez as contas. Suas conclusões: Se gastássemos em média 32 segundos para concluir o teste de Captcha, se tivéssemos que executar um desses testes a cada 10 dias e na Internet existem 4,6 bilhões de usuários de Internet em todo o mundo, Quase 500 anos são perdidos todos os dias – apenas para mostrar nossa humanidade. “

No As palavras do líder deste projeto Contra Captcha dentro de Cloudflare, Thibault Meunier, isso é “louco”.

A solução: as chaves de segurança que provam que somos humanos

A ideia da Cloudflare é que as chaves de segurança podem ser usadas Como forma de mostrar que somos humanos . Os testes que você faz são para um sistema que também desperdiça tempo, mas apenas cinco segundos por vez.

De acordo com Meunier, Cloudflare começará com chaves de segurança como a combinação YubiKey, chaves HyperFIDO e chaves Thetis FIDO U2F. Eles são dispositivos de autenticação física, como o “Certificado de criptografia de pessoa”. Funciona assim. O usuário é questionado no site se ele é humano ou não. O usuário clica em um botão e pede que ele use um dispositivo de segurança para verificar sua identidade.

A chave de segurança de hardware será então conectada ao PC (USB) ou Um dispositivo móvel que pode ser conectado a computadores via NFC sem fio funcionará Um certificado de criptografia será enviado ao site. Quanto ao Cloudflare, além de economizar tempo, seu sistema “protege a privacidade dos usuários, já que o guia não está vinculado exclusivamente ao dispositivo do usuário”.

De acordo com Meunier, “Todos os fabricantes de dispositivos da Cloudflare confiam Eles fazem parte da Aliança FIDO . Como tal, cada um desses dispositivos compartilha um identificador com Outros fabricantes no mesmo lote. Do ponto de vista da Cloudflare , Sua chave se parece com todas as outras chaves do conjunto. “

O teste é baseado no WebAuthn. Todos Navegadores no Ubuntu, macOS, Windows e iOS 14.5, Além do Chrome no Android v.10 +, ele é compatível.

Cloudflarechallenge.com Ele pode ser acessado para testar o sistema.

