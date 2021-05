Anunciado o pré-patch do Burning Crusade Classic

uma Nevasca Acabou de lançar um patch de expansão para Jogo clássico do World of Warcraft Burning Crusade Anunciado no dia 1 de junho. Com isso, os heróis de Azeroth ganham novos recursos e conteúdo para iniciar sua preparação para sua aventura em Outland.

Neste patch, as plataformas do Burning Crusade Classic já estão funcionando, incluindo a capacidade de criar personagens duendes sangrentos e assustadores, antes mesmo do lançamento global do jogo. Por um tempo limitado, os jogadores também podem participar de um evento de pré-lançamento, Battle of the Dark Portal, onde Lord Crowl e Demon Invaders são atacados contra Azeroth.

Continua após o anúncio O anúncio não pôde ser carregado

A partir de hoje, os jogadores do WoW Classic podem:

• Escolha uma Era: os jogadores irão escolher se cada personagem avançará para o Burning Crusade Classic ou se continuarão suas aventuras na Era Clássica;

• Jogue com novas raças: o nível 1 agora é possível com os elfos sangrentos de Luaprata e os bancos Exodar em novas áreas iniciais para cada corrida;

• Aprender uma nova profissão: agora é possível aprender joalheria e chegar ao nível 300 na profissão;

Teste de novos sistemas de talentos: os jogadores podem entender melhor as mudanças feitas nas árvores de talentos do personagem e testar novos arranjos e habilidades.

• Acesso a pacotes digitais e serviços opcionais: Os serviços opcionais e adicionais estão agora disponíveis para os jogadores embarcarem em aventuras em Terralém em grande estilo, quando o Portal Negro for inaugurado no dia 1º de junho. entre eles:

Black Portal Pass: os jogadores podem usar o passe para atualizar um personagem para o nível 58 (máximo de um por conta; não disponível para novas raças; válido apenas em mundos Burning Crusade Classic), dando a ele equipamento, um suporte, consumíveis e uma reserva ouro – tudo o que é necessário para mergulhar Fornecido ao abrir o Portal Negro;

Deluxe Edition: inclui Dark Portal Pass, 30 dias de jogo, montagem Redesperto Dimensional Hunter para Burning Crusade Classic, Viridian Dimensional Hunter superior para jogadores modernos de WoW, Black Portal Backstone e jogo Illidan’s Way;

Clone de personagem: serviço opcional permite que você jogue uma cópia do WoW Classic no servidor Burning Crusade Classic e no servidor Era Classic.

Para obter mais informações sobre a pré-correção de expansão: https://worldofwarcraft.com/pt-br/news/23671134/o-patch-pr%C3%A9-expans%C3%A3o-de-burning-crusade-classic-est%C3%A1-quase-chegando