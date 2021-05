Antevisão Deathlope joga contra o tempo e um mundo sem consequências

O anel da morte que concede direitos de propriedade a Deathlope É mais do que apenas um assassino de tempo em que confrontos entre dois assassinos rivais se repetem sem interrupção. Em uma amostra mais completa do jogo, em antecipação ao seu lançamento agendado para setembro, Arkane Studios quer mostrar que há muita ambição e vontade de pensar fora da caixa no jogo, ao mesmo tempo que os antigos fãs do títulos do desenvolvedor se sentem confortáveis ​​em casa.

A diretora Denga Bacapa define o título como “um mistério com assassinatos”, começando com o “mistério de assassinato” inglês, referindo-se aos mistérios de mortes consecutivas na literatura policial. no DeathlopeDevemos ser rápidos no gatilho, sim, afinal, da mesma forma que o protagonista Cole tem uma série de itens à vista, já que é caçado por Juliana, uma rival misteriosa por motivos desconhecidos. Não se trata apenas de fotografia e, no jogo, saber ler a sala e compreender cenários também são aspectos fundamentais.

“Estamos compartilhando experiências com outros jogos [da Arkane] Para manter nossas regras e, ao mesmo tempo, correr riscos criativos ”, explica Bacaba, destacando que esse título deve ser o título mais ousado da empresa. Os efeitos também ficam para fora, com elementos semelhantes aos títulos do estilo ladino e também do Hitman franquia, mas unida em uma receita que soa especial Muito inovadora e inovadora para o desenvolvedor, apesar de se familiarizar com seus principais elementos.

A cada nova rodada, Cole acorda sem equipamento em Blackrive Beach, um cenário em que todo o jogo se passa. O jogo começa da memória, mas à medida que ele passa por cada um dos episódios, explodido por sua morte, ele retém informações, memórias e também atualizações de personagens, enquanto o resto do mundo é reiniciado. Mais do que iteração, a ideia de voltar sempre ao início de tudo é uma jogabilidade que permeia toda a experiência.

Como mencionado, há mais do que apenas uma luta entre dois assassinos aqui e uma demonstração de laissez-faire Canaltic Conseguimos alcançá-lo, pudemos ver um pouco do que havia nele Deathlope Além do confronto entre Cole e Juliana. Entre palavras que parecem flutuar e soam como ecos do passado e os muitos diálogos do protagonista falando consigo mesmo, o jogador parte na missão de matar um grupo de oito alvos, os chamados Sonhadores, que também parecem ser escondendo a chave para o que desencadeia esse caos temporal.

Volte mas sabendo

Os cronogramas do Deathloop são uma escolha de design, motivando os jogadores a explorar cenários e investigar situações para atingir seus objetivos (Imagem: Divulgação / Bethesda)

As cenas que vimos mostram a busca por um desses alvos, Alexis, cujo principal desafio é estar em uma festa em que todos os participantes estão escondidos, desde convidados até seguranças e o próprio visionário. Antes de cometer o primeiro assassinato, Cole deve descobrir quem é o alvo e também como agir para cumprir a missão.

A demo explicava as diferentes técnicas possíveis, bem como a forma como isso depende da escolha de estilo e gama de habilidades do jogador. Cole pode ter poderes que lhe permitem se teletransportar, ligar os inimigos para que todos matem ao mesmo tempo, ficar invisível por alguns momentos ou voltar dos mortos sem reiniciar o ringue. Mais do que utilitários, os desenvolvedores deixam claro que também são opções de jogabilidade.

É possível atirar em qualquer coisa e em todos, matando praticamente todos os participantes desta festa, incluindo Visionary, mas esta é uma alternativa muito difícil. Na escolha feita durante o show, Cole usou seus poderes para se esgueirar pelos quartos e áreas externas do palácio onde o evento aconteceu até que descobriu que Alexis faria um discurso, sendo morto com um rifle de precisão durante o discurso – iniciando outra, mas mais fácil, cena de tiro, como foi descoberto.A sua presença após o tiroteio.

Deathloop permite ao jogador adotar táticas mais violentas – e difíceis – ou trabalhar nas sombras, criando oportunidades e explorando cenários (Imagem: Comunicado de imprensa / Bethesda)

As decisões também são pontuadas por diferentes momentos do jogo, que decorrerão em quatro cenários e com diferentes interações de acordo com a hora do dia escolhida. Os comportamentos e elementos presentes durante a noite, por exemplo, não aparecem à tarde, e na transição entre todos eles se monta o quebra-cabeça que leva à principal tarefa do herói: matar todos os sonhadores e interromper o tempo sua garganta.

O convite é para que os usuários experimentem situações com frequência, em vários momentos, e experimentem elementos de cenário e de história. O objetivo final não é dos mais fáceis, pois o trabalho realizado em cada rodada nunca se perde, com o protagonista sempre se saindo melhor, mais esperto, ou pelo menos entendendo as ameaças ao reiniciar o episódio.

Na estrada, foi dito, está Juliana, que também pode ser controlada por outros jogadores no modo Conquest. Nele, os usuários terão seus próprios equipamentos e estarão presentes, de forma sutil, no jogo dos outros, para poder encerrar a investigação dos colegas e reiniciar seu próprio episódio, gerando um tom de ameaça e falta de controle mesmo nas sequências de jogo mais elaboradas. Com relação a essa dinâmica, no entanto, os representantes da equipe foram intencionalmente ambíguos.

Festa do Fim do Mundo

Deathloop leva o estilo dos anos 1960 de volta à história também, refletindo o clima colorido e animado da época em uma história sobre um mundo que está sempre reiniciado, por isso, há residentes que não precisam lidar com as consequências de suas ações ( Imagem: Divulgação / Bethesda)

Existe um tom de loucura perpétua para todos os aspectos deste mundo. A inspiração ficou evidente na década de 1960, é claro, mas o título parece ir um pouco mais longe ao mesclar referências de tecnologia mais contemporâneas, um clima abstrato e até mesmo mencionar organizações e empresas que parecem sutis, mas parecem estar envolvidas em tudo o que acontece.

“Tu es [anos 60] Foi um período em que as pessoas estavam mais felizes e menos preocupadas com o futuro, explica Sebastian Mitton, diretor de arte da Deathlope. Para Arkane Studios, isso falou diretamente sobre o clima e o tom do jogo em produção. “Falamos com a ideia de pessoas viverem para sempre, em um ciclo de repetição, e isso trouxe uma atmosfera calma, mas tensa, ao jogo.”

Tem-se também que o enredo vai ganhando elementos mais fortes, pois Cole foi mais do que um matador, mas também é alguém tentando entender o que está acontecendo com você e também com esse universo. “[Ele] Ele é o inimigo, aquele que pode estragar a diversão de todos. E muita gente quer impedi-lo de fazer isso “, explica o treinador.

Juliana é uma ameaça frequente, mas também uma surpresa, trazendo um elemento multiplayer para Deathloop e adicionando caos a investigações mais sutis (Imagem: Divulgação / Bethesda)

Cartas cheias de personagem, que também inclui a comunicação entre personagens não jogáveis ​​e os próprios heróis, constroem um mundo que tem estilo próprio, e também se reflete na trilha sonora (show à parte, aliás), em cores vibrantes e até nos trajes de seus habitantes.

Deathlope Parece ser um daqueles jogos em que descobrir segredos e estilos diferentes faz com que cada jogador tenha uma experiência completamente diferente, embora os objetivos finais sejam os mesmos. Entre estilos, promoções, estilos e novos começos, uma das propostas mais ambiciosas do Arkane Studios está sendo lançada, trabalhando em uma nova franquia pela primeira vez em quase 10 anos desde seu primeiro lançamento. insultuoso.

O jogo será publicado pela Bethesda e chegará no dia 14 de setembro para PC e PlayStation 5 – Lide com Sony Faz com que o jogo permaneça exclusivo para console por um ano.